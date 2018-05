Continuar a ler

"Foram circunstâncias de um jogo que eu recordo, porque, às vezes, passa um bocadinho ao lado e já não se lembram disso: três jogadores estreantes naquele jogo, há muito tempo sem jogar, naturalmente tiveram cãibras – naturalmente, não foi nada premeditado, eu não mandei nem mando jogador nenhum deitar no chão, os jogadores que trabalharam comigo ao longo destes 20 anos sabem que sou assim. Percebo que o Sérgio não me conheça. Não sabe que tipo de treinador e de pessoa sou, aceito isso perfeitamente. Não gosto é que me coloquem rótulos com os quais não me identifico, de todo. Agora, não tenho remorso algum. É apenas competição, o que passou, passou, fica dentro das quatro linhas", garantiu.



Presente esta tarde num congresso no ISMAI, o anterior técnico do Paços de Ferreira lembrou a polémica com o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição , no jogo na Mata Real com os dragões."O Sérgio voltou a falar do mesmo assunto. Tenho grande respeito pelos meus colegas, um enorme respeito pelo FC Porto, que foi um justíssimo campeão, que tem uns adeptos fantásticos, fizeram uma festa enorme. Agora, não gostei apenas de uma coisa. Eu não sou treinador de anti-jogo, até porque sempre joguei para subidas de divisão, para ser campeão. Foi de todo injusto o rótulo que me foi colocado. Não sou. Sou contra, completamente", garantiu o antigo técnico dos castores, prosseguindo:

Autor: Rúben Tavares