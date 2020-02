João Manuel Pinto e o clássico: «Se o Benfica ganhar ou até empatar, acabou o campeonato»

João Manuel Pinto, antigo jogador de FC Porto e Benfica, diz que um triunfo dos encarnados no clássico de domingo "acaba com o campeonato", naquele que será o "jogo da vida" dos futebolistas dos 'dragões'.

"No balneário, o Sérgio Conceição (treinador do FC Porto) vai dizer aos jogadores que aquele jogo é o mais importante da vida deles. Vai dizer que tem muito orgulho neles e que, com uma vitória, pode calar muitas vozes de fora, mas também de dentro. Se o Benfica ganhar ou até empatar, acabou o campeonato. É pena, porque estamos em fevereiro e o campeonato ficaria logo decidido", afirmou João Manuel Pinto, em declarações à agência Lusa.

O antigo defesa-central, que passou pelo FC Porto entre 1995 e 2001 e pelo Benfica entre 2001 e 2003, considerou que o clássico de sábado será "o jogo do ano", em que, sobretudo, a formação de Sérgio Conceição "vai ter que dar tudo e estar melhor do que nos últimos jogos".

"O FC Porto tem que ganhar. Tem que ganhar a jogar bem, mal ou mais ou menos. Tem é que ganhar. Tenho a certeza que vai entrar muito forte no jogo, mas tem que ter cuidado com o Benfica, porque é uma equipa que pode surpreender a qualquer momento e que marca em quase todos os jogos", referiu o ex-defesa, agora com 46 anos.

O agora treinador do Vila Real, do Campeonato de Portugal, tem a convicção de que o clássico vai ser "intenso" e que será praticamente impossível o título fugir ao Benfica, em caso de um triunfo no Dragão.

"Se o Benfica ganhar, fica com 10 pontos de vantagem e todos os que andam no futebol sabem que será muito difícil não conquistar o campeonato. Seria até uma catástrofe", concluiu.

O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada, está agendado para sábado, às 20h30.