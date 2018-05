O advogado João Martins vai assumir o cargo de diretor executivo da Liga Portugal, substituindo no cargo Sónia Carneiro, que irá passar a desempenhar outras funções no organismo que tutela o futebol profissional.

Com um longo currículo no futebol, João Martins já desempenha funções na Comissão Executiva liderada por Pedro Proença. Antes, fora presidente do Conselho de Justiça da AF Braga e também foi diretor-geral do V. Guimarães, entre 2008 e 2014, cargo que abandonou quando passou a fazer parte da equipa de Luís Duque na Liga Portugal.

