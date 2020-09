João Paulo Rebelo: «Estamos a trabalhar com todas as autoridades o regresso do público»

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, voltou a ser confrontado com o tema do regresso do público aos estádios e, uma vez mais, garantiu que esse desfecho está a ser trabalhado pelas instâncias competentes.



"Estamos a trabalhar, nós, governo, autoridades desportivas, autoridades de saúde, autoridades de segurança, também, para que possamos ter o espetáculo de termos público nos espetáculos desportivos. O público faz parte dos espetáculos e creio que é premente para os organizadores, para os clubes desportivos que isto aconteça. Há uma vontade muito grande dos apaixonados do desporto, não só do futebol, para que isso seja uma realidade. E é um reconhecimento também justo e real aos artistas do desporto. O governo tem procurado, desde início, que a sua ação seja gradual, no sentido de evitarmos dar passos atrás. É neste contexto que esta questão se insere", apontou, lembrando que, nas próximas semanas, se adivinha um grande fluxo de pessoas, fruto do regresso às aulas.