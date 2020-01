João Pedro Sousa: «Fomos sempre competitivos»

O Famalicão foi este sábado ao Estádio do Bessa vence o Boavista por 1-0 e segurou o terceiro lugar da Liga NOS após um jogo em que a equipa de João Pedro Sousa viu o guarda-redes Defendi ser expulso logo aos 30 segundos.





Após a partida, o treinador dos minhotos enalteceu o espírito dos seus jogadores, que possibilitou alcançar um resultado positivo."Foi um Famalicão realista e a tentar adaptar-se às contingências do jogo e à inferioridade numérica desde os primeiros segundos. Fomos competentes e fomos uma equipa sempre organizada e com equilíbrio tático e emocional muito grande, o que nos permitiu aguentar o jogo em ritmos elevados", disse João Pedro Sousa na sala de imprensa do Estádio do Bessa."Fomos sempre competitivos, criamos sempre problemas ao adversário e evitamos que o adversário nos criasse problemas. Tivemos oportunidades para marcar e não conseguimos até ao intervalo, mas depois na segunda partem através de um lance muito rápido e inteligente, conseguimos finalizar e foi com justiça que ganhámos o jogo", explicou o técnico do Famalicão, admitindo que se tratou de um jogo bastante exigente."Foi um jogo muito competitivo, agressivo e com muitas faltas. O Boavista é sempre uma equipa muito agressiva e sabíamos o que vínhamos encontrar. Foi um jogo para homens e ganhou a melhor equipa", concluiu.