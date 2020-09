João Pinheiro nomeado para o FC Porto-Sp. Braga

João Pinheiro foi o árbitro nomeado para o FC Porto-Sp.Braga, jogo grande da 1.ª jornada da Liga NOS (sábado, 21 horas), enquanto André Narciso vai dirigir o Sporting-Gil Vicente (sábado, 18h30), que está em dúvida por causa dos casos de Covid-19 nos dois clubes.





Tiago Martins será o VAR do jogo no Dragão, enquanto Fábio Veríssimo terá a mesma função no Estádio José Alvalade.Também esta quinta-feira, a FPF divulgou a nomeação dos juizes para os jogos da 2.ª Liga de sábado.Árbitro: António NobreÁrbitros assistentes: Pedro Martins e Nélson Pereira4.º árbitro: João CasegasVAR: Vasco SantosAVAR: Bruno TrindadeÁrbitro: André NarcisoÁrbitros assistentes: Paulo Brás e Rui Cidade4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Fábio VerissimoAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: João PinheiroÁrbitros assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4.º árbitro: Manuel OliveiraVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: David SilvaÁrbitros assistentes: André Almeida e André Costa4.º árbitro: Bruno RodriguesÁrbitro: Marcos BrazãoÁrbitros assistentes: Pedro Sancho e Márcio Azevedo4.º árbitro: Ricardo DiogoÁrbitro: Bruno RebochoÁrbitros assistentes: Nuno Pires e Fábio Monteiro4.º árbitro: Luís FilipeÁrbitro: Flávio LimaÁrbitros assistentes: Daniel Santos e Leonel Ferreira4.º árbitro: Paulo MirandaÁrbitro: João GonçalvesÁrbitros asistentes: José Martins e Fábio Silva4.º árbitro: Marco Vieira