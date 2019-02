Jobson observado por Benfica e FC Porto

Jobson Souza Santos é um dos nomes em destaque no Campeonato Paulista e as boas exibições que tem protagonizado ao serviço do Red Bull Brasil despertaram o interesse de emblemas brasileiros, mas não só.Para além do Santos e do Atlético Mineiro, a imprensa brasileira coloca também os nomes de FC Porto e Benfica no rasto do médio de 23 anos, garantindo que ambos os emblemas portugues já pediram referências do avançado.No caso dos dragões, o portal UOL Esporte aponta que um observador já foi enviado para solo brasileiro, a fim de assistir aos jogos do médio, tendo estado, inclusive, na partida que colocou frente a frente o Red Bull e o São Paulo, na passada segunda-feira, no Morumbi.No entanto, de acordo com a mesma fonte, se quiserem contratar Jobson, os dois rivais terao de se apressar, uma vez que o Atlético Mineiro já terá obtido o aval do Red Bull para negociar com o jogador, pese embora o clube paulista só aceite libertá-lo no final do campeonato.