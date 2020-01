Joel Tagueu "feliz" com regresso ao Marítimo e "ansioso" por voltar a jogar

O avançado Joel Tagueu disse este sábado estar contente com o regresso ao Marítimo e revelou estar "ansioso" por voltar a jogar pelo clube madeirense da Liga NOS.

"Muito feliz. Foi uma negociação muito difícil, mas fiquei contente por, no final, ter dado tudo certo. A Madeira é um lugar em que eu gostei de viver, o Marítimo é um clube em que fui feliz e isso ajudou muito na decisão", afirmou à MarítimoTV, na chegada à Madeira.

O internacional camaronês esteve no emblema verde rubro entre janeiro de 2018 e maio de 2019, tendo apontado 19 golos em 49 jogos e está entusiasmado para voltar a pisar o relvado.

"Ansioso por voltar a jogar, conhecer os novos companheiros, rever os amigos que cá deixei e continuar com a vida para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível", salientou.

O entusiasmo é partilhado pelo presidente do clube, Carlos Pereira, que tem altas expectativas sobre o avançado que chega dos brasileiros do Cruzeiro, com o objetivo de ver o Marítimo melhorar a atual 14.ª posição no campeonato.

"É um regresso que se saúda e que se quer que venha de encontro com as pretensões do clube, da massa associativa, que está ansiosa por golos para ver melhorada a nossa classificação", comentou.

Carlos Pereira confirmou ainda que Joel não será a única contratação no mercado de transferências de janeiro, um assunto que tem vindo a ser trabalhado sobretudo com o treinador José Gomes.

"Esta é a primeira entrada, o que não significa que não haverá outras. Haverá com certeza, naquilo que tem sido o diálogo com a equipa técnica, com o treinador em particular, e com o departamento de futebol", revelou.