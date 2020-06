Jogadores da 1ª Liga passam a ter seguro de vida que cobre a Covid-19

Os jogadores da 1.ª Liga passaram a ter, desde ontem e até final da presente época, um seguro de vida que cobre, inclusivamente, os riscos colocados pela pandemia de Covid-19. A iniciativa partiu da Liga de Clubes, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.





"A Real Vida Seguros é desde ontem a Seguradora Vida da Liga NOS até ao fim da época 2019/20. Os cerca de 500 Atletas dos 18 Clubes da Liga Profissional de Futebol estão cobertos por um Seguro de Vida com as coberturas de Morte ou Invalidez Profissional, em caso de Doença. Este Seguro, em parceria com a Sabseg Corretores de Seguros, visa proteger estes atletas, inclusivamente, dos riscos da Covid-19", anunciou a seguradora, em comunicado.