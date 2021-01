Jogadores do V. Guimarães e Moreirense apanhados pela GNR a almoçar em restaurante de Famalicão

Pelo menos quatro jogadores do plantel do Vitória de Guimarães e do Moreirense foram apanhados pela GNR a almoçar, esta sexta-feira, no restaurante CASO Grill, na vila de Joane, em Vila Nova de Famalicão.





Ao que o Correio da Manhã apurou, os atletas estavam no interior do estabelecimento de restauração, que tinha as cortinas fechadas, violando as regras de confinamento obrigatório.