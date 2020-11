Jogadores que jogam e jogaram em Portugal disponibilizam páginas para ajudar restauração

As novas restrições decretadas pelo Conselho de Ministros do passado fim-de-semana impuseram um recolher obrigatório aos fins-de-semanas a partir das 13 e um recolher obrigatório à semana a partir das 23. Para a restauração e para o comércio, estas medidas foram bastante pesadas e o sector fez questão de vincar as suas queixas, apontando que este é um passo rumo à bancarrota.





Quem não ficou indiferente a este momento difícil para os negócios destas duas áreas foram alguns jogadores que jogam ou jogaram em Portugal. Casos de Fábio Martins, Davidson, Rafael Lopes, Fransérgio ou Artur Jorge.Todos eles, através das suas redes sociais, adotaram uma iniciativa para ajudar alguns negócios a sobreviver, disponibilizando as suas páginas para divulgação.