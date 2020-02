Jogo entre Benfica e Sp. Braga solidário para com a China

O pré-jogo ficou marcado por ações de solidariedade para com o povo chinês, a contas com a epidemia do coronavírus. Os jogadores de Benfica e Sp. Braga entraram de mão dada com 44 crianças portuguesas e chinesas e mesmo durante o aquecimento ficou visível uma tarja no relvado com a inscrição em língua chinesa: ‘Força China, Estamos Juntos’. A inscrição também esteve visível nos ecrãs gigantes.

Na tribuna presidencial marcou presença o embaixador chinês em Portugal, Cai Run.