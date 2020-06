Jogo entre Marítimo e V. Setúbal antecipado

O jogo Marítimo-V. Setúbal da 25.ª jornada da Liga, que estava inicialmente marcado para as 19 horas de quinta-feira, foi antecipado em uma hora, informou esta segunda-feira a Liga Portugal. Os sadinos devem viajar na véspera, em voo charter, regressando logo após o jogo ao continente.





O encontro realiza-se no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, numa ronda que marca o regresso do futebol à atividade.