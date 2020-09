Jogo entre Sporting e Gil Vicente está em risco iminente

O jogo de sábado entre Sporting e Gil Vicente, da primeira jornada da Liga NOS, está em sério risco de realização e poderá ser adiado a qualquer momento. Nesta fase, prosseguem as conversações entre Liga, Direção-Geral da Saúde e ambos os clubes e a qualquer instante poderá ser anunciado o adiamento da partida.





O delegado de saúde de Barcelos estará a dificultar a saída da equipa gilista rumo a Lisboa, cidade do encontro referente à 1.ª jornada do campeonato. Nesta fase, o Sporting não tem ainda qualquer confirmação oficial do adiamento do jogo.