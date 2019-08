Jogo Rio Ave-V. Guimarães está cancelado

O jogo entre Rio Ave e V. Guimarães, agendado para este domingo, está cancelado, devido a problemas na bancada nascente do Estádio dos Arcos.Esta foi a decisão que resultou de reuniões de emergência, ao longo das últimas horas, e que envolveram responsáveis do Rio Ave, do V. Guimarães e da Liga Portugal, bem como uma entidade independente que fez vistoria à bancada.O Rio Ave, por não estarem reunidas as condições de segurança para os adeptos, tomou a iniciativa de encerrar a referida bancada e, agora, será feito um trabalho de análise para apurar o tipo de intervenção de que a bancada irá necessitar.Isto horas depois do Vitória ter anunciado que tinham esgotado os bilhetes colocados à venda, destinados aos apoiantes dos vimaranenses.