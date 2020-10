Jogos na Madeira: Regresso limitado a mil adeptos

O Governo Regional da Madeira pretende avançar com um projeto-piloto com vista ao regresso progressivo dos adeptos aos estádios, nomeadamente aos Barreiros e à Choupana, casas de Marítimo e Nacional. Segundo o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a ideia é começar por ter entre 200 e mil adeptos nas bancadas.

“Até ao final do mês, e com base nos resultados do regresso do público nos jogos que estão a decorrer a nível nacional, vamos tomar decisões, indo ao encontro das necessidades da população. Porque os jogos sem público não têm a mesma beleza. Com público podem ter a beleza anterior, mas com segurança e confiança”, salientou o governante numa entrevista publicada no ‘JM Madeira’.

A ideia de Pedro Ramos é abrir as portas e monitorizar. “Os primeiros jogos que decorrerem na Madeira terão entre 200 e mil adeptos e, à semelhança do continente, estes serão sujeitos à medição de temperatura e higienização das mãos. A Secretaria Regional da Saúde (SRS) pretende ainda criar uma plataforma para seguir essas pessoas durante um período de tempo, para ver se tudo funcionou em segurança”, revelou.

Posição

Até ao final de outubro haverá nova reunião de Ramos com a Direção-Geral da Saúde (DGS), altura em que serão avaliados os resultados da recente abertura dos estádios aos adeptos, nomeadamente no Santa Clara-Gil Vicente e no Portugal-Espanha. De resto, o governo madeirense já deixou bem clara à DGS a sua posição no que toca aos testes realizados na região. “Todos os atletas de todas as modalidades regionais serão testados à responsabilidade do Governo Regional. Mas, no caso dos restantes atletas das equipas adversárias que vêm para a Madeira, a responsabilidade terá de ser dos clubes”, assinalou Pedro Ramos.