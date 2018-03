Continuar a ler

Para o antigo internacional português os dois treinadores muito dificilmente se vão conseguir surpreender neste clássico."Dois treinadores que se conhecem perfeitamente e certamente que o Sérgio Conceição sabe como o Sporting vai jogar e o Jorge Jesus sabe como FC Porto se vai apresentar. Vamos ver se vai ser um jogo de equilíbrio ou mais aberto. Para o Sporting convinha que fosse mais de equilíbrio para tentar igualar a equipa do FC Porto. Enquanto aos dragões montar desequilíbrios durante o jogo faria falta para meter a velocidade de todos os seus jogadores", frisou.Clássico que acaba por ser "mais decisivo para o Sporting", até porque "para quem está atrás esta é uma boa oportunidade para se aproximar".Com vários anos de experiência com defesa-central, Jorge Andrade não consegue escolher qual a melhor dupla de centrais que vai estar no relvado do estádio do Dragão na noite desta sexta-feira."Gosto muito do Mathieu e do Coates e do Marcano e do Felipe. É muito difícil escolher a melhor dupla. Mathieu jogou no Barcelona, o Coates desde que veio impôs a sua classe. Do outro lado temos o Felipe que fez do Marcano um central competente, porque até hoje tinha tido duplas a rodar. São duas grandes duplas e é difícil dizer quem é o melhor", afirmou.