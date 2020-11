Jorge Jesus eleito o melhor treinador da Liga NOS em setembro e outubro

Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador da Liga NOS em setembro e outubro. O técnico do Benfica recebeu 25,93% dos votos, mercê de um percurso 100 por cento vitorioso nas cinco primeiras jornadas do campeonato, realizadas naqueles meses.





Na segunda posição ficou Emanuel Ferro (Sporting), com 23,70%, e Carlos Carvalhal (Sp. Braga), com 15,56%, completou o pódio.A votação contou com a participação de todos os técnicos principais da Liga NOS.