Jornada virtual da Liga NOS foi vista por 600 mil pessoas

Os oito jogos de FIFA 20, que este fim de semana colocaram frente a frente, de forma virtual, as equipas da Primeira Liga, foram vistos por mais de 600 mil pessoas.





"Mais de 600 mil visualizações através dos canais oficiais da Liga Portugal (Facebook, Youtube e Twitch) e dos meios oficiais dos clubes, aos quais se somam os números da transmissão televisiva na Sport TV +. Com 40 golos marcados, muita emoção, e acima de tudo, foi dado um grande motivo para os adeptos do futebol ficarem em casa e cumprirem o seu papel social de isolamento numa fase tão importante para o nosso País", anunciou a Liga Portugal.A iniciativa serviu para reforças as indicações da Direção Geral de Saúde, no combate à propagação da Covid-19.Os jogadores e clubes que participaram foram: Pepelu (CD Tondela), Afonso Figueiredo (CD Aves), Luís Machado (Moreirense FC), Toni Borevkovic (Rio Ave FC), Rafael Camacho (Sporting CP), João Amaral (FC P. Ferreira), Fábio Silva (FC Porto), Pedro Pelágio (Marítimo M.), Berto (Vitória FC), Rafael Ramos (Santa Clara), João Monteiro (Belenenses), Pêpê Rodrigues (Vitória SC), Lourency (Gil Vicente FC), Pedro Gonçalves (FC Famalicão), Abel Ruiz (SC Braga) e Tomás Reymão (Boavista FC).