Jornadas Anuais da Liga: conheça todas as propostas apresentadas

A Liga anunciou esta quarta-feira estar a estudar a redução da Liga NOS para 16 equipas em 2022/23, "evitando uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Campeonato do Mundo do Catar, permitindo a preparação do novo ciclo da UEFA 2024-2027", pode ler-se no documento divulgado, que pode consultar o link ao lado.





Documentos Leia o documento completo

A medida consta nas propostas dos clubes saídas do conjunto de reuniões das Jornadas Anuais da Liga Portugal, organismo liderado por Pedro Proença.