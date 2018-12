José Gomes é a quarta saída de um treinador neste campeonato

José Gomes protagonizou este sábado a quarta saída da época de treinadores de clubes da Liga NOS, ao trocar, após a 13.ª jornada, o Rio Ave pelo Reading , da segunda divisão inglesa.O técnico, de 48 anos, assumiu o comando técnico do Rio Ave no início da época e deixa a formação no sexto lugar, à entrada para a 14.ª jornada, na qual a equipa de Vila do Conde visita o FC Porto.Em 10 de dezembro, Daniel Ramos do Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado da I Liga, após a nona derrota em 12 jogos para a competição, protagonizou a terceira chicotada da temporada entre os primodivisionários.O técnico natural de Vila do Conde, entretanto substituído por Tiago Fernandes, deixou o clube transmontano, ao qual chegou no início da temporada, proveniente do Marítimo, após a derrota por 1-0 no terreno do Belenenses, a sexta consecutiva na prova.A partida de José Gomes elevou para quatro o número de saídas de treinadores na edição 2018/19 da I Liga, depois das saídas de Daniel Ramos do Desportivo de Chaves, de José Peseiro, do Sporting, e Cláudio Braga, do Marítimo, após a eliminação perante o Feirense (3-0), na quarta ronda da Taça de Portugal.No início de novembro, José Peseiro, que cumpria a segunda passagem pelo Sporting, foi despedido pela direção liderada por Frederico Varandas, na sequência da derrota caseira frente ao Estoril Praia (2-1), para a Taça da Liga.Peseiro acabou por ser substituído pelo holandês Marcel Keizer, depois de Tiago Fernandes ter orientado interinamente os 'leões' nas vitórias frente a Santa Clara, nos Açores, e Desportivo de Chaves, em Lisboa, ambas por 2-1.Cláudio Braga, que cumpria a sua primeira experiência em equipas do primeiro escalão, deixou o Marítimo fora da Taça de Portugal, após o pesado desaire caseiro com o Feirense, e no 12.º posto do campeonato, um ponto acima da zona de despromoção, com 10 jornadas disputadas, sendo substituído por Petit.Jornada - Clube - Sai - Entra8.ª - Sporting - José Peseiro - Marcel Keizer a)10.ª - Marítimo - Cláudio Braga - Petit12.ª - Chaves - Daniel Ramos - Tiago Fernandes13.ª - Rio Ave - José Gomes - a designara) Tiago Fernandes comandou a equipa interinamente