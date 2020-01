José Gomes: «Não foi justo termos ganho»

O Marítimo venceu este domingo na visita ao Rio Ave com um golo de Getterson, aos 82 minutos, na marcação de um penálti, e ascendeu ao 12.º lugar da classificação.

No final da partida, o treinador do Marítimo mostrou-se satisfeito com o resultado mas considerou que o empate era o desfecho que mais se ajustava. "Por aquilo que foi o jogo não foi justo termos ganho, embora não queira tirar o mérito aos jogadores, a esta vitória saborosa e estes importantes três pontos. Pelo que aconteceu na partida seria mais justo a divisão de pontos com um adversário difícil de bater, organizado e com excelentes jogadores", disse José Gomes em conferência de imprensa.

"Fugimos muitas vezes aos nossos processos, cometendo erros e fazendo um jogo menos conseguido e pouco consistente ofensivamente, numa partida sem grandes oportunidades de parte a parte", sublinhou ainda o técnico dos insulares.

Agradado com os três pontos, o técnico elogiou os jogadores "pela forma como se entregaram à luta" e destacou também aquele que foi segundo triunfo consecutivo do conjunto madeirense. "Estou muito satisfeito pela forma como os jogadores se têm entregue ao trabalho, mostrando profissionalismo para, num curto espaço de tempo, absorverem as nossas ideias com confiança", concluiu.