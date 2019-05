José Mota suspenso e Boavista multado por atraso na troca de meias

José Mota, treinador do Chaves, foi suspenso por oito dias depois de ter sido expulso já no final do encontro com o Feirense. Segundo o mapa de castigos revelado pela Liga, o técnico dirigiu-se à equipa de arbitragem e disse: "Ide para a p*** que vos pariu". Mota terá ainda de pagar 3.825 euros de multa.Já o Boavista foi multado em 612 euros pelo atraso no início da partida, isto porque três jogadores foram obrigados a trocar de meias.Situação parecida aconteceu com a Oliveirense no jogo em Penafiel. Os visitantes apresentaram-se com um equipamento de cor diferente do homologado pela Liga e foram obrigados a trocá-lo. A situação valeu, no total, 500 euros de multa.A receção do Benfica ao Marítimo originou duas multas para as águias, no valor total de 2.391 euros, por entrada e deflagração de material pirotécnico. Já o jogo com o Portimonense resultou numa coima de 306 euros por atraso no início da partida, sanção igualmente decretada aos algarvios.Também um atraso no início do FC Porto-Aves motivou a aplicação de 306 euros de multa aos dragões.