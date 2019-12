Julio Velázquez frisa importância de aumentar distância para o P. Ferreira

O treinador do V. Setúbal assumiu este sábado o objetivo de somar os três pontos e aumentar a distância para o Paços de Ferreira, no domingo, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de imprensa, Julio Velázquez não esconde que seria importante ampliar de cinco para oito pontos a vantagem para o adversário direto na luta pela permanência.

"Vai ser um jogo contra um adversário direto. A preparação é igual à dos outros jogos. Vamos procurar estar a 100% e fazer tudo com a máxima qualidade possível, ter atenção a todos os detalhes. O objetivo é ganhar, seria muito importante somar os três pontos e ampliar a vantagem para o adversário", disse.

O técnico do conjunto setubalense antevê, porém, muitas dificuldades, frente a um oponente que vai exigir concentração máxima da sua equipa.

"Enfrentamos o jogo com muita humildade. Vamos defrontar uma equipa forte e dura, que joga em sua casa, têm pontos fortes e debilidades. Não vai ser fácil, temos de fazer um jogo de qualidade e estar focados a 100%", avisou.

Julio Velázquez considera que só um Vitória de Setúbal focado e atento aos pormenores pode obter um resultado positivo diante do Paços de Ferreira.

"Nesta Liga, podes ganhar ou perder com qualquer adversário. Temos de ter precauções, muita humildade. Se estivermos a 100% todos os dias, podemos ganhar a qualquer equipa, se estivermos a 99% podemos perder com qualquer uma. Os detalhes são muito importantes para nós", sublinhou.

Em relação à derrota caseira de quarta-feira com o Vitória de Guimarães (0-2), para a Taça da Liga, o treinador dos sadinos frisa que a prioridade da sua equipa sempre foi o campeonato.

"Temos presente a nossa realidade: a Liga e atingir a manutenção. Temos um dos orçamentos mais baixos da competição. Temos de ter serenidade, calma e enfrentar cada jogo com um foco adequado para estar sempre com a disposição de ganhar", referiu.

Apesar de a equipa ter tido poucos dias para recuperar para o embate de domingo, Julio Velázquez confia numa boa resposta dos seus jogadores.

"Tivemos pouco tempo de recuperação e essa situação não é fácil para nós. O Paços não jogou a meio da semana. Acho que fizemos um bom trabalho de recuperação e trabalhámos bem a nível tático o tempo que tivemos. A equipa tem claro o plano estratégico que temos para este jogo", disse, revelando que o defesa Bruno Pirri ainda não será opção na partida.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a 13.ª posição na Liga NOS, com 13 pontos, e o Paços de Ferreira, 17.º com oito, defrontam-se no domingo, às 15 horas, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.