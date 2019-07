Karanka: «Benfica aposta na formação; o FC Porto investe em jogadores que quase ninguém conhece...»

Em entrevista à agência EFE, o técnico Aitor Karanka abordou a atualidade dos clubes espanhóis, nomeadamente em termos de mercado, falando das situações de Eden Hazard, Mario Hermoso ou de Éder Militão. Ora, quando falava sobre este último, que no defeso trocou o FC Porto pelo Real Madrid, o antigo adjunto de José Mourinho fez uma abordagem curiosa à política de transferências de dragões em comparação com a do Benfica.





"É essa a sua filosofia [conseguir bons centrais]. O Benfica tem uma diferente, que passa por apostar na formação, como no João Félix, por exemplo. Quanto ao FC Porto, investe em jogadores que quase ninguém conhece e que acabam por sair por muito dinheiro: comprar barato e vender caro. É essa a sua filosofia. Fazem-na muito bem", disse o técnico, que na época passada comandou o Nottingham Forest.