Kelvin recorda golo do título de 2013: «Quando o Jesus ajoelhou ficou ainda mais bonito»

Por muitos clássicos que se disputem entre FC Porto e Benfica, há sempre um que vem à memória dos portistas. O duelo no Estádio do Dragão em Maio de 2013. Nesse dia o herói foi Kelvin de Oliveira. Um jovem brasileiro que até nem tinha somado muitos minutos nessa equipa de Vítor Pereira, mas que deu um título à nação azul e branca. Em dia de novo clássico no futebol português, Kelvin concedeu uma entrevista à ESPN, onde abordou a forma como viveu esse momento e como sentiu em particular aquele histórico golo aos 90+2’.





"Eu estava no banco e o treinador [Vítor Pereira] chamou-me e eu não me lembro de nada do que ele disse (risos). Acho que ele deve ter-me dito: 'Entra lá e resolve'. A verdade é que eu estava tão ansioso para entrar e não queria perder um minuto sequer, então nem me lembro o que ele disse", brincou o atual jogador do Botafogo.Mesmo oito anos depois, Kelvin lembra-se perfeitamente de cada pormenor do golo que o tornou um herói dos portistas."Entrei para o lugar do Lucho González e parti para a correria. Estava 1 a 1 e o resultado era péssimo para nós. O Varela inverteu a bola para mim, eu dominei, passei para o Liedson e corri para a frente para a receber. Ele devolveu-me a bola com muita qualidade, eu dominei e chutei cruzado, de longe. Era um remate difícil, mas tive muita felicidade de fazer o golo", celebrou.A proeza do brasileiro lançou o delírio total no Estádio do Dragão. Adeptos, equipa técnica e colegas de equipa ficaram completamente loucos, mas Kelvin recorda-se bem como celebrou."No momento em que eu fiz o golo, comecei a correr e ia mandar-me para cima dos adeptos, mas o Liedson não deixou. Ele agarrou-me pela camisola e, em seguida, veio a equipa toda abraçar-me. O meu sonho de criança era entrar numa final e fazer o golo do título, e eu tinha acabado de realizar isso", contou o extremo de 27 anos."A ficha demorou para cair depois daquele dia. Só caiu uns três meses depois. Eu pensava: 'Caramba, eu fiz o golo do título!'. E olha que eu já tinha feito dois golos que salvaram a equipa antes, mas esse foi o mais especial", argumentou.Kelvin não esquece também outro momento marcante para ele: quando Jorge Jesus se ajoelhou no relvado do Dragão."Para dizer a verdade, eu só fui ver a ajoelhada do Jorge Jesus depois, em casa, quando vi o golo pela televisão. Ainda hoje em Portugal eles gozam com ele por causa desse momento. Quando o Lima fez o golo do Benfica, ele comemorou como se estivesse com a taça na mão, a celebrar o título dentro da nossa casa. Nós não podíamos deixar isso barato", ressaltou."Quando eu fiz o golo e o Jesus caiu, caiu também a máscara deles. Caiu aquele gozo que eles tiveram no 1º golo. E quando o Jesus se ajoelhou, ficou ainda mais bonito! (risos)", gargalhou.