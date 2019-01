La Liga faz-se com o mesmo sal

Não é crime nenhum afirmar que La Liga está a milhas de distância relativamente à Liga portuguesa em vários aspetos. Mas o sangue latino que partilhamos com Espanha também faz com que haja vários pontos em comum. Na opinião de Juan Ignacio Gallardo, diretor do jornal ‘Marca’, no país vizinho é igualmente a polémica que mais vende."Nas redes sociais fala-se cada vez mais de táticas, de futebol. Mas a grande audiência quer é polémica. O que consome maioritariamente em Espanha é a polémica, embora tentemos fazer conteúdos diversificados. Sabemos que o sal do futebol é a polémica", considerou o diretor do jornal mais vendido no país vizinho.Quem também esteve no congresso FuteCOM foi Joris Evers, diretor de comunicação global de La Liga. Na sua intervenção, partilhou as estratégias que está a desenrolar para levar a prova a todo o Mundo, apoiando-se nos meios de comunicação locais e internacionais para o fazer. "Não queremos ser só um patrocinador ou o regulador da competição, queremos ser sócios dos clubes para podermos crescer juntos. O objetivo é chegar a cada vez mais pessoas, aumentar os 3 biliões de pessoas que já acompanham La Liga e, consequentemente, fazer crescer as receitas", explicou Evers.