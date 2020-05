Leitores Record não acreditam no regresso do futebol em Portugal

Os leitores de Record não acreditam no regresso do futebol em Portugal, sobretudo após os casos conhecidos de jogadores infetados, ontem, em pelo menos quatro dos 18 clubes da 1ª Liga. Foram 68,8% dos mais de 1.800 votos registados, na sondagem levada a cabo no site, ao longo da tarde de ontem, uma percentagem expressiva e acima de tudo categórica sobre o reflexo que o avanço do novo coronavírus nos plantéis da 1ª Liga trouxe. Em contrapartida, por maioria de razão, foram 31,2% os nossos leitores que mantêm a confiança na retoma da competição dos clubes primodivisionários.

Os casos positivos à Covid-19 conhecidos ontem vêm emprestar uma sombra ao regresso, lançando a incerteza sobre quantos mais testes poderão vir a revelar-se positivos, pois nem todas as equipas têm os resultados completos aos respetivos plantéis e há emblemas que ainda não fizeram os testes de despiste. De qualquer forma, para os nossos leitores, a margem para o regresso do futebol ficou bem mais curta.