Leões 'vencem' dérbi Sporting-Benfica das estreias absolutas

O dérbi desta segunda-feira entre Sporting e Benfica fervilha e há 9 dos 22 jogadores que sentem pela primeira vez o ar do jogo escaldante da capital, mas sem o calor das bancadas.





Do onze inicial escalado pelo treinador Rúben Amorim, saltam à vista cinco reforços que nunca disputaram o dérbi com o Benfica: Adán, Feddal, Porro, Pote e Nuno Santos. A estes pode ainda somar-se Tiago Tomás, que alinhou na última jornada da Liga NOS da época passada, mas entrou no decorrer da segunda parte. Esta segunda-feira, TT é titular pela primeira vez.No lado encarnado, há quatro caras novas no jogo grande da jornada 16 do campeonato: Otamendi, Gilberto, Vertonghen e Darwin. O primeiro, pelo passado ao serviço do FC Porto, está habituado a clássicos, pelo que não estranhará o ambiente tenso.