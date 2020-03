Liga alcança acordo para alargar prazo no pagamento dos seguros

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) conseguiu alargar o prazo no pagamento dos seguros de acidentes desportivos até 31 de dezembro do presente ano civil, devido aos problemas provocadas pela pandemia da covid-19, anunciou hoje o organismo.

"Caso os campeonatos sejam reativados e terminem até 30/06/2020, como se espera, a Liga Portugal e a SABSEG irão assinar com os clubes, no âmbito do acordo Liga Portugal / SABSEG, um compromisso de pagamento faseado até 31 de dezembro de 2020, conseguindo manter os seguros válidos até final desta época desportiva 2019-20", pode ler-se na nota hoje divulgada.

Na terça-feira, o organismo liderado por Pedro Proença já tinha informado estar a debater com parceiros e entidades medidas de apoio.

A Liga Portugal e a SABSEG explicam ainda que o seguro de acidentes de trabalho "não poderia ser anulado ou suspenso", uma vez que "existem contratos de trabalho em vigor, dezenas de jogadores lesionados, cujo salário e tratamentos continuam a ser suportados pelo seguro".

No documento, a Liga acrescenta ainda que, em conjunto com a SABSEG, vai continuar a monitorizar a situação e que comunicará "qualquer alteração que venha a existir".

A 12 de março a LPFP anunciou a suspensão das competições devido à pandemia da Covid-19, não existindo ainda uma data para o retomar das provas.