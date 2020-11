Liga altera horário de três jogos das jornadas 8 e 9 do campeonato

A Liga alterou o horário de três jogos relativos às jornadas 8 e 9 do campeonato.





"A agenda da Liga NOS regista três alterações de horário, em partidas relativas às jornadas 8 e 9 da competição.Relativamente à 8.ª ronda, a receção do FC P. Ferreira ao FC Famalicão, que estava inicialmente marcado para as 15h30 de sábado, 28 de novembro, foi antecipado para as 19h00 de sexta-feira, dia 27 de novembro.Também no dia 27, o CD Tondela - Vitória SC, previamente agendado para as 20h30, será agora disputado às 21h00.No que toca à jornada 9, o encontro entre Moreirense FC e Gil Vicente FC, que tinha o pontapé de saída agendado para as 20h30 de sexta-feira, dia 4 de dezembro, terá início pelas 15h30 de sábado, 5 de dezembro.De referir, ainda, que todos os jogos mantém transmissão televisiva na Sport TV.Eis os novos horários dos três encontros em questão:Jornada 8Sexta-feira, 27 de novembroFC P. Ferreira – FC Famalicão, 19h00 (Sport TV)CD Tondela – Vitória SC, 21h00 (Sport TV)Jornada 9Sábado, 5 de dezembroMoreirense FC – Gil Vicente FC, 15h30 (Sport TV)", lê-se, em comunicado.