Liga altera horários de dois jogos da 10.ª jornada do campeonato

A Liga Portugal comunicou, esta segunda-feira, a alteração dos horários de dois jogos da próxima jornada 10 do campeonato português de futebol, em causa estão o reagendamento dos encontros entre Santa Clara e Vitória de Guimarães e do Marítimo na receção ao Belenenses SAD.





"Os jogos Santa Clara – Vitória SC e Marítimo M. – Belenenses SAD, referentes à décima jornada da Liga NOS, viram os seus horários serem alterados, em função de acordo obtido pelas respetivas Sociedades Desportivas.O Santa Clara – Vitória SC irá assim disputar-se no dia 21 de dezembro, pelas 20H15, enquanto que o Marítimo M. – Belenenses SAD irá principiar 15H00 do dia 19 de dezembro. Importa referir que ambas as partidas contam com transmissão televisiva na Sport TV", pode ler-se.