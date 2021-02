Liga anuncia datas e horários da próxima jornada da Liga NOS

A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira os horários da jornada 22 da Liga NOS, uma ronda que se iniciará a 5 de março e terminará a 9, com um sempre emotivo dérbi minhoto Sp. Braga-V. Guimarães, que arrancará pelas 21h45 por conta da realização do Juventus-FC Porto no mesmo dia.





O líder Sporting será o primeiro grande a entrar em campo, jogando diante do Santa Clara na sexta-feira, pelas 20h45. No dia seguinte, em Barcelos, será a vez do FC Porto jogar diante do Gil Vicente, numa partida que terminará precisamente 72 horas antes do duelo da Champions frente à Juventus. Quanto ao Benfica, joga apenas na segunda-feira diante do Belenenses SAD, pelas 20h15.Sexta-feira, 5 de marçoFC P. Ferreira – CD Nacional, 18H30 – Sport TVSporting CP – Santa Clara, 20H45 – Sport TVSábado, 6 de marçoPortimonense – CD Tondela, 15H30 – Sport TVGil Vicente FC – FC Porto, 18H00 – Sport TVBoavista FC – FC Famalicão, 20H30 – Sport TVDomingo, 7 de marçoMarítimo M. – Moreirense FC, 17H30 – Sport TVRio Ave FC – SC Farense, 20H00 – Sport TVSegunda-feira, 8 de marçoBelenenses SAD – SL Benfica, 20H15 – Sport TVTerça-feira, 9 de marçoSC Braga – Vitória SC, 21H45 – Sport TV