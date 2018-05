Continuar a ler

Comunicado da Liga:



Na sequência de notícias hoje divulgadas sobre uma investigação judicial envolvendo futebolistas e dirigentes de várias sociedades desportivas por suspeita de manipulação de resultados, a Liga Portugal comunica:



1. A exemplo daquilo que ocorreu, em situações análogas, nas três últimas épocas desportivas, este organismo ir-se-á constituir assistente no processo judicial instaurado, a par da sua monitorização pelos nossos serviços;



2. Este e qualquer processo judicial está em segredo de justiça, o que leva a Liga Portugal a ter que aguardar pelo desenrolar e conclusão do mesmo. Por este motivo, e como é óbvio, a Liga Portugal aguardará pela atuação dos órgãos de Polícia Criminal e da disciplina desportiva, entidades a que pedimos celeridade processual;



3. Não esquecemos que todos se presumem inocentes até decisão condenatória transitada em julgado. Manifestamos a nossa total confiança nas instituições e nas Sociedades Desportivas, sempre conscientes de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais;



4. No entanto, não compactuaremos com a impunidade daqueles que, de forma leviana, coloquem em causa a integridade das competições profissionais de futebol;



5. Reiteramos que não têm lugar - nem podem ter - no futebol profissional jogadores, treinadores, dirigentes ou qualquer outro agente desportivo que não paute a sua conduta por valores de integridade, idoneidade e respeito pelo trabalho de todos os outros agentes que, diariamente, dignificam o futebol profissional;



6. Assim, sendo, estaremos atentos ao desenrolar dos acontecimentos e completamente disponíveis para colaborar com as entidades policiais, judiciais ou disciplinares que o solicitem. Na sequência de notícias hoje divulgadas sobre uma investigação judicial envolvendo futebolistas e dirigentes de várias sociedades desportivas por suspeita de manipulação de resultados, a Liga Portugal comunica:1. A exemplo daquilo que ocorreu, em situações análogas, nas três últimas épocas desportivas, este organismo ir-se-á constituir assistente no processo judicial instaurado, a par da sua monitorização pelos nossos serviços;2. Este e qualquer processo judicial está em segredo de justiça, o que leva a Liga Portugal a ter que aguardar pelo desenrolar e conclusão do mesmo. Por este motivo, e como é óbvio, a Liga Portugal aguardará pela atuação dos órgãos de Polícia Criminal e da disciplina desportiva, entidades a que pedimos celeridade processual;3. Não esquecemos que todos se presumem inocentes até decisão condenatória transitada em julgado. Manifestamos a nossa total confiança nas instituições e nas Sociedades Desportivas, sempre conscientes de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais;4. No entanto, não compactuaremos com a impunidade daqueles que, de forma leviana, coloquem em causa a integridade das competições profissionais de futebol;5. Reiteramos que não têm lugar - nem podem ter - no futebol profissional jogadores, treinadores, dirigentes ou qualquer outro agente desportivo que não paute a sua conduta por valores de integridade, idoneidade e respeito pelo trabalho de todos os outros agentes que, diariamente, dignificam o futebol profissional;6. Assim, sendo, estaremos atentos ao desenrolar dos acontecimentos e completamente disponíveis para colaborar com as entidades policiais, judiciais ou disciplinares que o solicitem.

A Liga de Clubes reagiu esta quarta-feira à operação 'Cash Ball', que investiga alegados atos de corrupção do Sporting no andebol e no futebol, referindo que, à imagem de outros processos semelhantes, vai constituir-se assistente no processo judicial e monitorizar os acontecimentos.Em comunicado, o organismo lembra que "todos se presumem inocentes até decisão condenatória transitada em julgado" mas deixou claro que "não compactuará com a impunidade daqueles que, de forma leviana, coloquem em causa a integridade das competições profissionais de futebol."