Liga convoca FC Porto, Boavista, PSP e Câmara do Porto para reunião de urgência

Já esta manhã, o FC Porto abordou a polémica em torno do dérbi, numa mensagem na newsletter Dragões Diário. "Sempre que se pensa que é difícil inventar um novo tipo de episódios insólitos no futebol português, surge logo um novo e muito original. Há quase um mês, a 22 de maio, foi divulgado o calendário das últimas dez jornadas do campeonato. Todos os que o consultaram repararam que o dérbi entre o FC Porto e o Boavista tinha sido agendado para 23 de junho, na noite de São João. Passaram várias semanas e ninguém viu qualquer problema. De repente, a menos de uma semana da sua realização, num momento em que as equipas trabalham em função de uma planificação que incluía aquele encontro naquele dia, naquela hora, parece que passa a ser imperativo reagendá-lo. Alguém consegue explicar como é que um jogo no Porto na véspera de São João é um drama e um jogo em Lisboa na véspera de Santo António, o Sporting-Paços de Ferreira, foi algo perfeitamente pacífico? E alguém compreende como é que se pode colocar em causa um evento realizado num espaço aberto onde cabem mais de 50 mil pessoas e onde só estarão 189, precisamente na mesma cidade e na mesma noite em que haverá o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" num espaço muitíssimo mais pequeno e com muito mais gente concentrada?", questionou.Na quarta-feira, as câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, bem como operadores de transportes e responsáveis das forças de segurança, anunciaram ter feito uma recomendação ao Governo e à LPFP para que o jogo fosse adiado."Não podendo tomar medidas acerca da realização de jogos de futebol ou do funcionamento de determinadas superfícies comerciais, as entidades presentes vão pedir ao Governo que as assuma também, para que a tentação de festejos na noite de São João não venha a comprometer os resultados muito positivos que a região e as duas cidades em particular têm conseguido na luta contra a covid-19", lia-se na publicação divulgada pelo Município do Porto.Na ocasião, a câmara do Porto afirmou que era "parecer da PSP" que "o encontro [de futebol] poderá ser um foco de concentração indesejado de adeptos", razão pela qual é sugerido o seu adiamento.