Liga de clubes decreta minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19

Os nove jogos da 25.ª jornada da Liga NOS vão ser antecedidos de um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas da covid-19, informou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em comunicado.

"A Liga Portugal decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da ronda 25 da 1.ª Liga, em memória das vítimas da covid-19, que, até ao momento, retirou a vida a mais de seis milhões de pessoas, à escala mundial", pode ler-se na nota emitida pelo organismo.

Apesar de reconhecer o "momento de regozijo" pela retoma do campeonato, parado desde março, devido à crise mundial de saúde pública, a LPFP vincou que não se esquece "daqueles que, mais ou menos diretamente, foram tocados pela pandemia".

A 1.ª Liga de futebol regressa esta quarta-feira, após quase três meses de paragem, sem público nas bancadas, com um rigoroso protocolo sanitário e testagem regular aos jogadores ao novo coronavírus e com os jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana.

O arranque da 25.ª jornada aconteceu em Portimão, com o embate entre Portimonense e Gil Vicente, às 19h00, antes de o líder FC Porto jogar no reduto do Famalicão, às 21:15.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal. A Liga alemã regressou em 16 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.