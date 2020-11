Liga decreta minuto de silêncio em memória de Reinaldo Teles, José Bastos e Diego Maradona

A Liga Portugal informou esta sexta-feira que decreta um minuto de silêncio em todos os jogos da Liga NOS e da 2.ª Liga, realizados na próxima jornada, de forma a "homenagear a memória de Reinaldo Teles, emblemático dirigente do FC Porto, José Bastos, glória do SL Benfica, e Diego Maradona, lenda do futebol mundial."





"Futebol Português e Mundial ficou mais pobre na última semana, o que levo o Liga Portugal a decretar um minuto de silêncio em todos os jogos do Ligo NOS e do Ligo Portugol SABSEG, realizados na próxima jornada.Reinaldo Teles, de 70 anos, emblemático dirigente do FC Porto, clube que serviu toda a sua vida, deixou-nos vítima de Covid, homem de consensos acarinhado por atletas e dirigentes com quem privou. Também partiu aos 91 onos, José Bastos, glória do SL Benfica, que conquistou, entre outros, a Taça Latina em 1950. O Futebol nacional está de luto pela partida de dois grandes homens.No plano Mundial, prestamos homenagem àquele que será sempre uma lenda. Diego Armando Maradona despediu-se aos 60 anos e, por tudo o que ele representou para o Futebol, a Liga Portugal e as suas Sociedades Desportivas prestam-lhe, também, uma singela homenagem", refere o comunicado.