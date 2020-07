Liga deixa mensagem a portugueses campeões na Polónia

O Légia Varsóvia conquistou, este sábado, o título de campeão da Polónia e a Liga Portugal não deixou passar o feito em claro. O organismo liderado por Pedro Proença deixou uma mensagem de parabéns a dois jogadores portugueses que ajudaram o emblema a conquistar a prova, nomeadamente André Martins e Luís Rocha.





No entanto, a Liga também não esqueceu Salvador Agra e Cafú, que representaram o Légia na primeira metade da época."A Liga Portugal, na pessoa do seu Presidente Pedro Proença, felicita os jogadores portugueses que hoje conquistaram o campeonato polaco ao serviço do Légia Varsóvia, naquela que é mais uma prova da afirmação do talento e sucesso do jogador português pelo mundo.Luís Rocha e André Martins foram, de resto, titulares no jogo de consagração, frente ao Wisla Cracóvia.De referir ainda que a esta dupla de portugueses juntam-se também Cafú e Salvador Agra que chegaram a representar o emblema da capital polaca na primeira metade da época."