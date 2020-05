Liga desconhece erros de diagnóstico nos testes à Covid-19

O jornal 'Expresso' revela na sua edição desta semana que o laboratório escolhido pela Liga para realizar os testes de covid-19 às equipas da Liga NOS errou em alguns diagnósticos, particularmente nos casos do V. Guimarães e do Famalicão, onde dos 11 positivos apenas 2 se confirmaram. O jornal acrescenta ainda que a empresa que realizou os testes é liderada pelos filhos de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Filipe Menezes, ex-presidente do PSD e da Câmara Municipal de Gaia.





Em reação à notícia veiculada pelo semanário, a Liga deixou claro que desconhece a existência de qualquer erro de diagnóstico nos testes até agora realizados, "nem por parte de outros laboratórios que estão a prestar serviço de realização destes testes a alguns clubes.". Por isso, garante, "tudo continua a correr como previsto, para o reinício da Liga NOS na data prevista, no que à realização de testes diz respeito.""1 – No sentido de retomarmos as competições profissionais de futebol com todas as medidas de segurança e prevenção para os riscos biológicos do COVID-19 definidas pela Direção Geral de Saúde, a Liga Portugal entendeu haver a necessidade de protocolar com um laboratório, o apoio aos Clubes da Liga NOS e LigaPro (na altura ainda não havia decisão sobre a sua suspensão), nas necessidades inerentes a uma logística complexa de realização de testes de diagnóstico COVID-19.Foi feita uma consulta exaustiva ao mercado a várias unidades de saúde e unidades laboratoriais. O laboratório que acolheu todas as exigências impostas pela Liga Portugal foi a UNILABS, com reconhecimento nacional e internacional da qualidade do seu serviço e pela disponibilidade de vários postos de colheita em diversos pontos do país, capazes de responder a todos os requisitos que um teste de diagnóstico ao COVID-19 impõe.Ainda assim, o protocolo celebrado não pressupõe exclusividade e os clubes são livres de realizar os testes com o laboratório que entenderem mais adequado, desde que estes respeitem os critérios e exigências definidas pelas autoridades de saúde. Não há uma obrigatoriedade de realização dos testes com este laboratório em específico.No final do dia o objetivo da Liga Portugal foi ajudar na operacionalização e realização dos testes, bem como reduzir o encargo financeiro para os Clubes para a realização obrigatória dos testes.2 – A Liga Portugal não tem conhecimento de nenhum erro de diagnóstico nos testes até agora realizados. Nem por parte deste laboratório, nem por parte de outros laboratórios que estão a prestar serviço de realização destes testes a alguns Clubes. Estão todos a cumprir as normas e indicações das autoridades de saúde.3 - Tudo continua a correr como previsto, para o reinício da Liga NOS na data prevista, no que à realização de testes diz respeito."