Liga discute condições de segurança para a retoma do campeonato

A Liga Portugal teve uma reunião nesta quarta-feira de manhã para discutir assuntos relacionados com a segurança dos jogos na retoma do campeonato, segundo o próprio organismo comunicou. As diretoras executivas Sónia Carneiro e Helena Pires estiveram à conversa com o Superintendente Luís Elias, que representou a PSP, e com o Ponto Nacional de Informação sobre Futebol (PNIF).





Com o regresso da competição a ser considerado um "desafio para as forças de segurança", a reunião teve também como objetivo abordar "possíveis medidas de contenção com vista a evitar os ajuntamentos de adeptos nas imediações dos estádios ou locais de permanência das equipas".Certo é que na próxima semana volta a haver uma reunião para aprofundar a discussão quanto a todas as questões de segurança em torno do retoma da Liga.