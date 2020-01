Liga divulga horário do FC Porto-Benfica da 20.ª jornada

A Liga Portugal divulgou os horários das 19, 20, 21, 22 e 23 da Liga NOS. Destaque para o FC Porto-Benfica, da 20.ª ronda, que será disputado a um sábado (8 de fevereiro), às 20h30, no Estádio do Dragão.





Sexta-feira, 31 de janeiro

Sábado, 01 de fevereiro

Domingo, 02 de fevereiro

Sexta-feira, 07 de fevereiro

Sábado, 08 de fevereiro

Domingo, 09 de fevereiro

Jornada 21

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Sábado, 15 de fevereiro

Domingo, 16 de fevereiro

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Sábado, 22 de fevereiro

Domingo, 23 de fevereiro

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Sábado, 29 de fevereiro

Domingo, 01 de março

Segunda-feira, 02 de março

Terça-feira, 03 de março

Nota ainda para o Sp. Braga-Sporting, da 19.ª ronda, que se jogará a 2 de fevereiro (domingo), às 17h30, no Minho.SL Benfica vs Belenenses, 19h00 - BTVRio Ave FC vs FC Famalicão, 21h15 – Sport TVPortimonense vs CD Tondela, 15h30 – Sport TVVitória FC vs FC Porto, 18h00 – Sport TVSanta Clara vs FC P.Ferreira, 20h30 – Sport TVMarítimo M. vs CD Aves, 15h00 – Sport TVGil Vicente FC vs Moreirense FC, 15h00 – Sport TVSC Braga vs Sporting CP, 17h30 – Sport TVBoavista FC vs Vitória SC, 20h00 – Sport TVFC P.Ferreira vs Boavista FC, 20h30 – Sport TVFC Famalicão vs Vitória SC, 15h30 – Sport TVBelenenses vs Santa Clara, 15h30 – Sport TVSC Braga vs Gil Vicente FC, 18h00 – Sport TVFC Porto vs SL Benfica, 20h30 – Sport TVCD Tondela vs Marítimo M., 15h00 – Sport TVMoreirense FC vs Vitória FC, 15h00 – Sport TVSporting CP vs Portimonense, 17h30 – Sport TVCD Aves vs Rio Ave FC, 20h00 – Sport TVVitória FC vs Gil Vicente FC, 20h30 – Sport TVPortimonense vs Moreirense FC, 15h30 – Sport TVSanta Clara vs CD Tondela, 15h30 – Sport TVSL Benfica vs SC Braga, 18h00 - BTVRio Ave FC vs Sporting CP, 20h30 – Sport TVMarítimo M. vs FC P.Ferreira, 15h00 – Sport TVBoavista FC vs Belenenses, 15h00 – Sport TVVitória SC vs FC Porto, 17h30 – Sport TVFC Famalicão vs CD Aves, 20h00 – Sport TVCD Aves vs Vitória SC, 20h30 – Sport TVCD Tondela vs Rio Ave FC, 18h00 – Sport TVBelenenses vs Marítimo M., 20h30 – Sport TVFC P.Ferreira vs FC Famalicão, 15h00 – Sport TVMoreirense FC vs Santa Clara, 15h00 – Sport TVSporting CP vs Boavista FC, 17h30 – Sport TVSC Braga vs Vitória FC, 20h00 – Sport TVFC Porto vs Portimonense, 20h30 – Sport TVGil Vicente FC vs SL Benfica, 19h30 – Sport TVPortimonense vs Vitória FC, 20h30 – Sport TVRio Ave FC vs Belenenses, 18h00 – Sport TVBoavista FC vs Gil Vicente FC, 20h30 – Sport TVCD Aves vs FC P.Ferreira, 15h00 – Sport TVMarítimo M. vs SC Braga, 17h30 – Sport TVVitória SC vs CD Tondela, 20h00 – Sport TVSanta Clara vs FC Porto, 19h30 – Sport TVSL Benfica vs Moreirense FC, 20h45 - BTVFC Famalicão vs Sporting CP, 20h00 – Sport TV