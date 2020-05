Liga diz que estudo aponta para valorização de 7,4 milhões de euros do campeonato nacional

A Liga divulgou esta sexta-feira um estudo da Nielsen Sports, realizado ao longo da atual temporada 2019-20, sobre a valorização do pacote comercial de naming sponsor, colocando a "competição portuguesa numa posição de referência no contexto das principais ligas europeias".





"Numa época regular, a audiência, numa estimativa global da Liga NOS, é de mais de 135 milhões de telespetadores em todo o mundo, com a transmissão anual de mais de 12 000 programas de televisão, dedicados ou com referência à competição, o que é revelador do potencial comercial a ela inerente", refere o documento."Considerando os benchmarks internacionais de rácio de investimentos em ativos de patrocínio, o estudo aponta para uma valorização de 7,4 milhões de euros", aponta ainda o estudo.Recorde-se, esta sexta-feira a NOS confirmou , em comunicado, a sua intenção de não renovar o contrato de patrocinador principal e naming sponsor da Liga, notícia adiantada por Record