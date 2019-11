Liga e Banco Alimentar promovem recolha de alimentos

A Liga Portugal, através da Fundação do Futebol, promove nos próximos dias uma recolha de alimentos em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome. A ação conjunta de solidariedade, integrada no projeto ‘Valores em Cadeira’, terá lugar entre esta sexta-feira, dia 29 de novembro, e segunda-feira, dia 2 de dezembro, no âmbito das jornadas 12 e 11, respetivamente da Liga NOS e da 2.ª Liga.A angariação de alimentos, destinados a famílias carenciadas, será localizada em pontos de recolha colocados nos diferentes estádios que vão receber os jogos das competições profissionais.







A saber:Estádio de São Miguel (Santa Clara-Boavista, 29/11)Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreirense-Aves, 30/11)Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Benfica-Marítimo, 30/11)Portimão Estádio (Portimonense-Famalicão, 30/11)Estádio João Cardoso (Tondela-Belenenses SAD, 1/12)Estádio do Bonfim (V. Setúbal-V. Guimarães, 1/12)Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente-Sporting, 1/12)Estádio Municipal de Braga (Sp. Braga-Rio Ave, 2/12)Estádio do Dragão (FC Porto-P. Ferreira, 2/12)Estádio José Santos Pinto (Sp. Covilhã-Feirense, 29/11)Estádio de São Luís (Farense-Chaves, 30/11)Estádio do Varzim Sport Club (Varzim-Penafiel, 30/11)Estádio António Coimbra da Mota (Estoril-Leixões, 30/11)Estádio Pina Manique (Casa Pia-Nacional, 1/12)Benfica Futebol Campus (Benfica B-Mafra, 1/12)Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio (FC Porto B-Cova da Piedade, 1/12)No Vilafranquense-Académica não haverá recolha de alimentos porque o jogo será disputado à porta fechada, por castigo ao clube ribatejano. O Oliveirense-Ac. Viseu será jogado apenas a 22 de dezembro.Os clubes associaram-se à iniciativa e apelam, em vídeo, à participação dos adeptos.