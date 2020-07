Liga e DGS fazem campanha de sensibilização na 31.ª jornada

A Liga Portugal e a Direção-Geral da Saúde (DGS) vão promover, durante a 31.ª jornada da Liga NOS, uma ação de sensibilização para o cumprimento das medidas de proteção da covid-19, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a Liga explica que a campanha, que tem como lema "Não facilites - Deixa a covid-19 fora de jogo", pretende aproveitar o mediatismo do futebol para transmitir a mensagem de que "não se pode facilitar no cumprimento das medidas de proteção da covid-19".

Assim, nos jogos da 31.ª jornada, que decorre entre quarta-feira e sábado, as 18 equipas e a as equipas de arbitragem irão entrar em campo com camisolas alusivas ao combate à covid-19 "apelando à sociedade para que não facilite, deixando a pandemia 'em fora-de-jogo'".

A Liga Portugal acrescenta que "além da entrada em campo com as referidas camisolas, os capitães de cada uma das equipas figurarão na habitual foto do fair-play, com o devido distanciamento de segurança e máscara colocada na cara, de forma a divulgar a sua correta utilização".