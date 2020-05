Liga e FPF juntam forças para preparar regresso do futebol

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol continuam a preparar, em conjunto, o regresso do futebol profissional em Portugal. Desta feita, a Comissão Permanente de Calendários teve uma reunião, esta quinta-feira, com representantes dos médicos dos clubes do principal escalão, bem como da Unidade de Saúde e Performance da FPF.





O grande objetivo, como se pode ler em comunicado, foi "afinar detalhes sobre as condições de retoma da Liga NOS, na sequência da reunião de quarta-feira com a Direção-Geral de Saúde", isto numa altura em que são dados passos quase diários tendo em vista a retoma da competição.É ainda destacada que o Grupo de Trabalho da FPF vai passar a contar com a Diretora Executiva de Competições da Liga Portugal, Helena Pires, o consultor da Liga Portugal e médico, Filipe Froes, e, em representação de todas as SAD, o diretor clínico do Sporting, João Pedro Araújo.