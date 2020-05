Liga e PSP debatem segurança dos jogos e medidas a implementar nas imediações dos estádios

A segurança dos jogos e possíveis medidas a implementar nas imediações dos estádios foram hoje debatidas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e pela PSP, tendo em vista o regresso da liga, a 4 de junho.

Em comunicado, a LPFP refere que na reunião foram abordados "assuntos relacionados com a segurança dos jogos" e "abordadas as possíveis medidas de contenção com vista a evitar os ajuntamentos de adeptos nas imediações dos estádios ou locais de permanência das equipas".

A LPFP considera que os 90 jogos da Liga que estão por disputar, referente a 10 jornadas, são "um desafio para as forças de segurança".

Na reunião participaram representantes da LPFP, da PSP e do Ponto Nacional de Informação sobre Futebol (PNIF), que funciona como "contacto direto e central para o intercâmbio das informações necessários às operações de segurança dos eventos desportivos.

As mesmas entidades vão reunir-se "na próxima semana para continuarem a discutir e detalhar as questões de segurança relativas à retoma da competição".

Hoje, a LPFP anunciou os nove estádios da Liga aprovados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para receberem jogos de imediato, referindo que outros seis necessitam de correções.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da Liga previsto para 4 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.