Liga explica por que motivo haverá jogo numa 2.ª feira na 1.ª jornada

A Liga Portugal emitiu um comunicado com algumas explicações relativas ao horário da 1.ª jornada da Liga NOS, hoje divulgado, nomeadamente o facto de o V. Setúbal-Tondela se disputar numa segunda-feira, quando o organismo havia manifestado o desejo de limitar os jogos disputados neste dia da semana. Nesse sentido, a LPFP falou num "acordo entre o operador televisivo e os dois clubes."





A definição dos horários foi feita numa reunião realizada hoje entre Liga, clubes e operadores televisivos (Sport TV e BTV). "Neste dia de trabalho, que começou logo de manhã com a Comissão Permanente de Calendários, os clubes acertaram também as datas das jornadas 2, 3 e 4 da Liga NOS, mas estas serão, previsivelmente, divulgadas a 5 de agosto. Neste dia realiza-se o sorteio do playoff da Liga dos Campeões e da Liga Europa, ficando a conhecer-se a data certa dos jogos, o que pode levar a ligeiros ajustes no que já está estabelecido", revelou ainda a Liga.