Liga manifesta "profunda gratidão" à NOS pela aposta feita durante sete anos

Para lá do comunicado da NOS, também a Liga já confirmou que o contrato de patrocínio não vai ser renovado





A Liga Portugal foi informada pela NOS da sua intenção em não renovar, no final da próxima época, o contrato de patrocinador principal e naming sponsor da sua principal competição, a Liga NOS, atualmente em vigor até final de junho de 2021. A Direção Executiva da Liga Portugal deixa uma palavra de profunda gratidão à aposta feita pela marca, no período de sete anos, e que se traduziu num crescimento do valor da prova, também alavancado por esta aliança.A NOS será o naming sponsor exclusivo mais longo da história da I Liga, com um contrato que se iniciou em 2014 e que termina no final da época 2020-21, depois de uma renovação por mais três anos que aconteceu com enorme agrado de ambas as partes, em 2017, durante o primeiro mandato de Pedro Proença como Presidente da Liga.A Liga NOS é, hoje, um produto claramente mais apetecível no mercado comercial, o que acontece fruto do trabalho que tem sido desenvolvido em conjunto pela Liga Portugal e pela NOS.É este espírito de cooperação, mas também de valorização, de espetáculo e profissionalismo que nos move nos quase 14 meses de contrato que a Liga Portugal e a NOS têm pela frente. O Futebol Profissional será o grande vencedor de uma parceria que foi somando pontos ao longo dos anos.