Liga NOS confirma cinco substituições até ao final da época

As equipas da Liga NOS vão poder realizar cinco substituições durante as partidas. O anúncio foi confirmado esta terça-feira no site da Liga, confirmando a notícia que já tinha sido avançada por Record. Os treinadores vão também ter nove suplentes à disposição.





"Os treinadores da Liga NOS vão poder recorrer ao uso de cinco substituições e nove suplentes, nas 10 jornadas que faltam da competição até final da temporada 2019-20. A determinação acontece depois de deliberação da Direção da Liga Portugal, tendo em conta a Circular 19 do International Football Association Board (IFAB), de 8 de maio de 2020", lê-se no comunicado.A medida, recorde-se, já está a ser utilizada na Bundesliga e agora a Liga NOS prepara-se para seguir o exemplo. As equipas, importa referir, podem realizar alterações em apenas três períodos, sendo que o intervalo não entra nestas contas.De resto, segundo o nosso jornal apurou, os clubes já estavam a ficar insatisfeitos com a demora deste anúncio.