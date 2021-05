Liga organiza webinar destinado a amplificar a cimeira do 'Thinking Football'

Nesta quinta-feira, dia 5 de maio, a partir das 14h30, o Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota receberá mais um webinar destinado a amplificar a cimeira do 'Thinking Football'. O evento intitulado "Webinar sobre Impacto Económico do Futebol Profissional e Internacionalização do Futebol Português" terá a moderação de Sérgio Kritihinas, diretor-adjunto de Record.





O primeiro painel, que tem como tema "Impacto Económico do Futebol Profissional", irá decorrer em formato digital e com inscrições totalmente gratuitas, contando com a presença dos oradores Miguel Farinha, EY Partner, António Gaspar Dias, Presidente FC Penafiel, André Varela, Diretor Financeiro do Sporting CP, e Telmo Viana, Diretor Financeiro da Liga Portugal.Já a segunda parte da webinar, que tem início agendado para as 15h40, o tema em destaque é "A Internacionalização do Futebol Português". Este momento conta com as intervenções de Miguel Farinha, EY Partner, Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, Fernando Seara, Advogado, Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto e Tiago Madureira, Diretor Executivo da Liga Portugal.